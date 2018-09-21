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Ресторан в Солсбери может подать в суд на россиянку
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Ресторан в Солсбери может подать в суд на россиянку Шапиро, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Instagram
Сеть ресторанов Prezzo может подать в суд на уроженку Нижнего Новгорода модель Анну Шапиро и ее супруга-британца Алекса Кинга, если инцидент с отравлением в одном из заведений сети в Солсбери окажется инсценировкой, сообщает газета Times со ссылкой на источник в компании.
Собеседник издания уточнил, что компания уже обсуждает такую возможность. Как отмечает издание, после инцидента на прошлой неделе репутация заведения пострадала и Prezzo стала терпеть убытки. После происшествия ресторан вынужден был закрыться и вновь открыл свои двери только в четверг.
Газета отмечает, что в четверг полиция допросила Шапиро и ее супруга. По данным издания, правоохранительные органы прорабатывают версию о том, что они могли инсценировать отравление.
Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция исключила использование нервно-паралитического вещества и считает, что инцидент не связан с предыдущими происшествиями в Солсбери. Британские таблоиды назвали имена пострадавших: модель Анна Шапиро, в прошлом россиянка, а ныне гражданка Израиля, и ее муж британец Алекс Кинг. Теперь британские СМИ рассказывают детали биографии пострадавших, а Би-би-си со ссылкой на источники в полиции сообщила, что инцидент мог быть инсценировкой.
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вечером 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули. Лондон обвиняет власти РФ в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом, Москва это категорически отрицает.
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