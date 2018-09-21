Ресторан в Солсбери может подать в суд на россиянку Шапиро, пишут СМИ

Сеть ресторанов Prezzo может подать в суд на уроженку Нижнего Новгорода модель Анну Шапиро и ее супруга-британца Алекса Кинга , если инцидент с отравлением в одном из заведений сети в Солсбери окажется инсценировкой, сообщает газета Times со ссылкой на источник в компании.

Собеседник издания уточнил, что компания уже обсуждает такую возможность. Как отмечает издание, после инцидента на прошлой неделе репутация заведения пострадала и Prezzo стала терпеть убытки. После происшествия ресторан вынужден был закрыться и вновь открыл свои двери только в четверг.

Газета отмечает, что в четверг полиция допросила Шапиро и ее супруга. По данным издания, правоохранительные органы прорабатывают версию о том, что они могли инсценировать отравление.

Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция исключила использование нервно-паралитического вещества и считает, что инцидент не связан с предыдущими происшествиями в Солсбери. Британские таблоиды назвали имена пострадавших: модель Анна Шапиро, в прошлом россиянка, а ныне гражданка Израиля, и ее муж британец Алекс Кинг. Теперь британские СМИ рассказывают детали биографии пострадавших, а Би-би-си со ссылкой на источники в полиции сообщила, что инцидент мог быть инсценировкой.