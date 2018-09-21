Ещё
Британия создает войска для нападения на РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия собралась создать наступательное киберподразделение против России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 6 часов назад
Минобороны и Центр правительственной связи Великобритании запланировали создать наступательное киберподразделение, деятельность которого будет направлена против России, сообщают СМИ.
В него войдут 2 тыс. человек. Подразделение должно расширить британские возможности для ведения войны в киберпространстве. Ожидается, что британский наступательный потенциал в данной сфере вырастет в четыре раза, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Лондон намерен потратить на создание киберподразделения не менее 250 млн фунтов стерлингов (331 млн долларов).
В марте сообщалось, что Борис Джонсон, который тогда еще возглавлял МИД Великобритании, намерен создать киберподразделение для борьбы с ботами и фейковыми аккаунтами. Эти планы связывались с «деятельностью Кремля».
Британские СМИ в сентябре заявляли, что Лондон может прибегнуть к кибератакам против России «в ответ» на инцидент в Солсбери.
Напомним, американский президент Дональд Трамп утвердил новую стратегию США в сфере кибербезопасности. Новая стратегия отменяет ограничения на кибероперации США наступательного характера.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер президент Вьетнама Глава МИД Австрии дала совет ЕС в отношениях с Россией Трамп ужесточил соблюдение санкций против России
Комментарии51
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Добить до конца: по кому ударят новые санкции156
Меркель публично оскорбила Мэй355
Садальский раскрыл страшную зависимость Пугачевой25
США заявили о «божественном» оружии России285
«Кому он молится?»: Порошенко разозлил украинцев401
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
02:11
Добить до конца: по кому ударят новые санкции
В мире Статьи
00:28
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок
Происшествия
04:22
Киргизской певице угрожают после откровенного клипа
В мире СНГ
03:36
Южная Осетия поставила ультиматум Грузии
В мире
01:26
«Дамы окружили Путина и не выпускают»
Политика
00:56
Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
В мире
02:50
«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение