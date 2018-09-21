«Кремлевская барбаросса и путинский блицкриг провалились»

Порошенко заявил о провале «российской операции» на Украине

Петр Порошенко заявил, что украинская армия остановила "российское наступление" на Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

Ми зберегли країну. Кремлівська «барбароса», путінський бліцкриг, план «Русская весна» — захлинулися. Ми створили армію, яка звільнила дві третини території Донбасу, локалізувала конфлікт і тримає оборону на лінії фронту. Вона захищає країну по українсько-російському кордоні— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 сентября 2018 г. По словам президента, Украина создала боеспособную армию, которая остановила "Русскую весну" и "защищает страну на украинско-российской границе".

"Мы сохранили страну. Кремлевская "барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" — захлебнулись. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта. Она защищает страну по украинско-российской границе", — написал Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.