Польша пытается стать первой среди равных в Европе и НАТО

Анджей Дуда , президент Польши , все-таки выпросил для своей страны у Дональда Трампа , президента США , целую военную базу. Правда, пока не саму базу, а только обещание подумать о возможности разместить американский военный объект в размере целой танковой дивизии на польской земле. Но и это стало для него самой большой удачей во время посещения Вашингтона.

Имя Трампа — в польской истории

По-русски говорят, «обещать — не значит жениться», но Анджей Дуда так уговаривал, такие рассыпал комплименты американскому президенту, что тот не выдержал. Еще бы, глава Польши так, что называется, лизнул своего заокеанского коллегу по самые гланды, что тот не мог не пойти навстречу льстивому поляку. Тем более, что тот гарантировал, — гарнизон США на польской земле будет носить не абы какое название, а «Форт-Трамп». Ну, как тут устоять?! К тому же, гость посулил содержать заокеанские войска на средства из польского бюджета, выделив для этого больше двух миллиардов долларов. Сердце президента-бизнесмена не выдержало: будет тебе военная база, мой милый пан.

Сладостную картинку всеобщего восторга и единения слегка подпортил министр обороны США Джим Мэттис , который сказал, что создание совместной базы с поляками обсуждается, стороны работают над условием ее размещения, но решение пока не принято. О нем будет объявлено только в начале будущего года. Не исключено, что два миллиарда «зеленых» американцам мало или они пытаются выбить из своих союзников на восточном фланге НАТО еще какие-то преференции. Например, навязать им покупку американских танков «Абрамс» вместо старых немецких «Леопардов», что правительство Германии практически за бесценок, хотя кое-кто считает, что и безосновательно завысило цену, сбросило с барского плеча своим соседям. Ответ на этот вопрос пока не известен. Что называется, поживем, — увидим.

На западе Польши уже дислоцируется одна американская бронетанковая бригада. Она занимает территорию в районе городов Жагань , Свентушов, Болеслав и Сквежина. В ее составе 2100 «джи-ай», 58 танков M1A2 Abrams и около сотни бронетранспортеров M3 Bradley, а также 155-мм самоходных гаубиц М109, десяток вертолетов AH-64E Apache и UN-60 Black Hawk. Кроме того, в поселке Редзиково строится американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, где в пусковых стаканах для противоракет SM-3 могут размещаться крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, способные нести к цели и атомные боеголовки. Контракт на ее создание стоит 182 млн долларов. Вместе с таким же американским комплексом ПРО на румынской земле он станет, как утверждают в Пентагоне , непреодолимым препятствием для иранских баллистических ракет. Хотя и не объясняют, зачем Ирану кого-то атаковать в Европе или в США своими ракетами. Как всегда, наводят тень на плетень, чтобы прикрыть и замаскировать свои агрессивные планы.

Мускулистый жолнеж

Польская армия тоже не лыком шита. В ее составе из 60 тысяч личного состава (польских солдат называют жолнежами) и три дивизии — бронетанковая и две механизированных. Одна из них — 12-я Щецинская механизированная имени Болеслава Кривоустного входит в штат многонационального армейского корпуса НАТО «Северо-Восток» (штаб в Щецине ). На базе штаба 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимежа Янгеллончика в Эльблонге сформирован штаб многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток», которая координирует деятельность четырех многонациональных батальонных боевых групп НАТО в Польше и Прибалтике. При этом две из трех польских дивизий по-прежнему размещаются у границ Германии и одна — у границ нашей Калининградской области. У российской границы также дислоцируется 9-й Варминьский разведывательный полк (Лидзбарк-Варминьски).

Близ границ с Белоруссией сформирован 18-й Белостокский разведывательный полк. Кроме того, в восточном пригороде Варшавы Весола в 189 км от Бреста дислоцируется 1-я Варшавская танковая бригада имени Тадеуша Костюшко . Она входит в состав 16-й Поморской механизированной дивизии. А недалеко от границы с Украиной дислоцируется 21-я бригада подгальских стрелков (горно-пехотная) и 2-й Грубешовский разведывательный полк. В Кракове находится 6-я воздушно-десантная бригада.

По данным английского справочника The Military Balance 2018, на вооружении Польши находится 937 танков, из них 245 немецкие Leopard 2А4 и 2А5, почти столько же своих Twardy и 400 советских Т-72, хотя их собственный танк тоже является модернизацией нашего Т-72. Еще в составе Войска Польского почти две тысячи боевых машин пехоты и БТР (есть больше тысячи БМП-1), свыше полтысячи самоходных артиллерийских установок и систем залпового огня, полторы сотни вертолетов и сотня самолетов. Среди которых еще остаются советские МиГ-29, чуть меньше 40 единиц, но уже больше их американских F-16С и F-16D, некоторые из которых оборудованы аппаратурой для применения американских атомных бомб свободного падения В-61, две сотни которых размещены в Европе — в Италии, Бельгии, Германии, Нидерландах и Турции.

«в рамках ключевого для военной безопасности Польши усиления восточной стены мы планируем передислокацию части вооруженных сил с запада на восток. Моей целью является создание в Восточной Польше новой дивизии профессиональной армии». При этом Польша собирается создать еще одну танковую дивизию. И разместить ее на востоке страны. Спрашивается: зачем? Вопрос, как говорится, интересный. Ответ на него известен. Бывший министр обороны Речи Посполитой ярый русофоб и безудержный фантазер-конспиролог Антон Мацеревич утверждал, что она нужна для «усиления восточного фланга страны от угрозы извне». Сменивший его на этом посту Мариуш Блащак , который, кстати, неоднократно посещал США, уговаривая Джима Мэттлока разместить в Польше новую американскую дивизию, утверждает, что

А президент Анджей Дуда не скрывает, что это решение направлено против России, которая, по его словам, «показывает, что готова применить военную силу для достижения своих целей».

Польские политики при этом забывают сказать, что Россия применяет военную силу только в ответ на агрессию против своей страны и своих граждан, а не как та же Польша, активный участник войны против Ирака в 2003 году или Афганистана. Но политическое фарисейство — политическим фарисеям. Попытаемся оценить милитаризацию Польши с позиций здравого смысла. Мы его вряд ли увидим.

Здравый смысл — не при чем

Если говорить о российских войсках на границе с Польшей, а это Калининградский особый район, то они никак не могут сравниться не только с объединенной натовской группировкой в стране плюс американская механизированная бригада, но и с польскими войсками. Наша группировка слишком мала, чтобы претендовать на наступление. По военным законам, наступающих должно быть в три раза больше обороняющихся. На сегодня у нас в анклаве одна мотострелковая бригада, бригада морской пехоты и мотострелковый полк, на вооружении которого сорок танков Т-72. Есть, правда, еще и бригада оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», но она, как, впрочем, и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, системы береговой обороны «Бал» и Бастион», носит, скорее, оборонительный характер, чем наступательный.

Не может угрожать Польше и Белоруссия. Сравните: 16,5 тысяч белорусских войск против 60 тысяч польских, 500 танков против тысячи, тысяча БМП и БТР против двух тысяч. И так по каждому пункту. И главное, никто не может объяснить, зачем России и Белоруссии нападать на Речь Посполитую, члена Североатлантического альянса, союзника Соединенных Штатов? Что мы там забыли? Зачем нам всем эта головная боль — связываться с ракетно-ядерным НАТО? Ссылки на агрессивность нашей страны с упоминанием Южной Осетии, Абхазии и Крыма к здравому смыслу не относятся. В первых двух случаях мы вынуждены были защищаться, а Крымский полуостров вернулся в родную гавань в результате референдума и без единного выстрела после государственного переворота на Украине, к которому там или иначе была причастна и Польша, ее министр иностранных дел Радослав Сикорский

Но, если все рассуждения о российской агрессивности — фейк, как теперь принято говорить, то зачем Польше столько войск? Причин, как представляется, несколько. Тут и шляхетские комплексы неполноценности, когда невозможно простить России, не сегодняшней, а еще царской, раздел Речи Посполитой, поражение в претензиях на российский престол, изгнание из Москвы и Кремля в 1612 году (Смешно, но во время чемпионата мира по футболу польские болельщики заполнили Красную площадь и ликовали: наконец-то мы снова в Кремле!). И, конечно, польские амбиции, в том числе и руководящей сейчас в стране партии «Право и справедливость» . В Варшаве считают, что именно Польша должна играть сегодня ведущую роль в Европе.

Претензия на лидерство

Великобритания на это не способна, а после Brexit вообще не имеет никаких шансов на главенствующую роль. Германия перестала обращать внимания на свою армию, она у нее сегодня в упадке. Франция при Макроне пытается вести свою игру с Вашингтоном. Даже Евросоюз все чаще заводит разговоры о собственной европейской армии, то есть без Канады и США. На кого может и должен опираться в своей европейской политике Вашингтон? На Варшаву и НАТО, самого верного и надежного союзника Соединенных Штатов.

Это ничего, что польские граждане, в отличие от тех же немцев, чехов, словаков и венгров, до сих пор не имеют безвизового въезда в США, — нынешняя власть в Варшаве будет продолжать этого добиваться. Как делает это уже несколько лет. Ничего, что в Вашингтоне только обещают полякам новую танковую дивизию, — просьбы и уговоры капля по капле камень точат. Ничего, что размещение в Редзиково американского комплекса ПРО ставит в критической ситуации польскую землю и польское население под риск ответного ракетного удара, — амбиции превыше всего.

Увы, они сегодня не по чину и уму польской верхушке. Как говорят в народе, не по Сеньке шапка.