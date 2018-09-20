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Стал известен график встреч Трампа на Генассамблее ООН
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Стал известен график встреч Трампа на Генассамблее ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Timothy A. Clary
Трамп на полях Генассамблеи ООН встретится с лидерами Южной Кореи, Японии, Египта, Израиля, Франции и Британии, свидетельствует распространенное пресс-службой Белого дома расписание президента.
Основные мероприятия 73-й Генеральной ассамблеи ООН начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел. Россию на всемирной встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
По данным пресс-службы, участие Трампа в двусторонних переговорах с лидерами шести названных стран подтверждены.
Япония и Южная Корея — основные партнеры США в Восточной Азии.
Франция и Британия вместе с США наносили удары по Сирии.
Белый дом также сообщил, что 24 сентября Трамп выступит на мероприятии, посвященном борьбе с наркотиками, и вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем будет принимать участников Генассамблеи на ужине.
Во вторник, 25 сентября, Трамп выступит на Генассамблее и проведет с Гутеррешем короткие переговоры.
В среду, 26 сентября, президент США выступит в СБ ООН по теме нераспространения оружия массового поражения.
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