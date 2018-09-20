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Ассанж предрёк человечеству потерю свободы
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Ассанж предрёк человечеству потерю свободы 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Reuters
Главный редактор портала Wikileaks Джулиан Ассанж считает, что нынешнее поколение является «последним свободным» в мире, так как с развитием глобальной сети данные каждого человека будут известны госструктурам.
Об этом он заявил интервью, которое было предоставлено RT организаторами Всемирного форума по этическим данным в Барселоне. Во время интервью в посольстве Эквадора в Великобритании был отключён интернет.
По словам Ассанжа, в ближайшее время все люди будут включены в глобальные базы данных правительств и государственных структур.
«Это поколение, которое рождается сейчас, является последним свободным поколением. Вы рождаетесь, и либо сразу, либо через год вы становитесь известны во всём мире», — сказал он.
Он продолжил, что «теперь дети должны в некотором смысле вести переговоры о своих отношениях со всеми основными мировыми державами».
По словам Ассанжа, в настоящее время «лишь очень немногие люди» могут «решать, где жить, и делать свой выбор».
«Это немного попахивает тоталитаризмом», — сказал он.
Также он полагает, что масштаб враждебных действий через киберпространство резко возрастёт, когда искусственный интеллект научится автоматизировать хакерские атаки.
Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в интервью RT заявила, что главному редактору WikiLeaks нужны гарантии того, что он не будет экстрадирован на территорию США.
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