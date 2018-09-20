Ассанж предрёк человечеству потерю свободы

Главный редактор портала Wikileaks Джулиан Ассанж считает, что нынешнее поколение является «последним свободным» в мире, так как с развитием глобальной сети данные каждого человека будут известны госструктурам.

Об этом он заявил интервью, которое было предоставлено RT организаторами Всемирного форума по этическим данным в Барселоне. Во время интервью в посольстве Эквадора Великобритании был отключён интернет.

По словам Ассанжа, в ближайшее время все люди будут включены в глобальные базы данных правительств и государственных структур.

«Это поколение, которое рождается сейчас, является последним свободным поколением. Вы рождаетесь, и либо сразу, либо через год вы становитесь известны во всём мире», — сказал он.

Он продолжил, что «теперь дети должны в некотором смысле вести переговоры о своих отношениях со всеми основными мировыми державами».

По словам Ассанжа, в настоящее время «лишь очень немногие люди» могут «решать, где жить, и делать свой выбор».

«Это немного попахивает тоталитаризмом», — сказал он.

Также он полагает, что масштаб враждебных действий через киберпространство резко возрастёт, когда искусственный интеллект научится автоматизировать хакерские атаки.