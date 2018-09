Добить до конца: по кому ударят новые санкции

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства США утверждает, что разведка и оборонно-промышленный комплекс России «связаны со злонамеренной деятельностью по всему миру».

Кроме того, санкции были введены против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу.

Речь идет о санкциях в рамках двух законов: «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA) и Акта о поддержке свободы на Украине.

Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под ограничения.

Например, любому финансовому учреждению США запрещено выдавать займы или предоставлять кредиты лицу, находящемуся под санкциями, в течение любого 12-месячного периода и на сумму более чем $10 млн Исключения возможны, только если человек занимается деятельностью, «связанной с облегчением страданий людей», а эти займы будут потрачены именно на эту сферу.

Лицам, попавшим под рестрикции, блокируются операции с валютой, переводы, выдача кредитов, платежи в какое-либо финансовое учреждение. Кроме того, имущество этих людей, находящееся на территории США, не может быть передано, продано или вывезено из страны и должно быть передано Штатам. У граждан из санкционного списка нельзя покупать значительный объем акций или долговых обязательств.

Санкциями в Минфине США занимается специальное подразделение — Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Кроме того, эту тему ведет и ключевое «силовое» Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI).