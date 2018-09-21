Стало известно о похождениях «отравителей» Скрипалей в Нидерландах 

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей, ранее были арестованы на территории Нидерландов. Об этом сообщают The Insider и Bellingcat со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Когда именно происходил арест, не уточняется. Деталей собеседники изданий не привели, но отметили, что об аресте можно узнать больше, «если читать СМИ».
Издание NRC сообщало, что весной этого года в Гааге арестовали двух сотрудников ГРУ. Их якобы остановили на пути к химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц, где они хотели добыть некие данные.
В Службе разведки Швейцарии подтвердили случай ареста, отметив, что впоследствии россиян депортировали в Москву.
По данным The Insider, лаборатория в Шпице помогает расследовать химатаки в Сирии и отравление Скрипалей. Издание отмечает со ссылкой на следствие, что у задержанных в Нидерландах россиян нашли технические средства для взлома компьютерной сети. Следствие также заявило, что эти же люди участвовали во взломе сайта WADA.
В сентябре Лондон назвал Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени они дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян.
В ходе беседы Петров и Боширов заявили, что решили посетить «прекрасный город» Солсбери и «Солсберецкий» собор по совету друзей. Они заявили, что не связаны с ГРУ и не привозили в Британию отравляющие вещества, а у дома Скрипаля оказались случайно. В МИД Великобритании это интервью назвали «запутыванием вопроса и ложью».