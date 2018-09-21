Стало известно о похождениях «отравителей» Скрипалей в Нидерландах

Когда именно происходил арест, не уточняется. Деталей собеседники изданий не привели, но отметили, что об аресте можно узнать больше, «если читать СМИ».

Издание NRC сообщало, что весной этого года в Гааге арестовали двух сотрудников ГРУ . Их якобы остановили на пути к химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц, где они хотели добыть некие данные.

В Службе разведки Швейцарии подтвердили случай ареста, отметив, что впоследствии россиян депортировали в Москву.

По данным The Insider, лаборатория в Шпице помогает расследовать химатаки в Сирии и отравление Скрипалей. Издание отмечает со ссылкой на следствие, что у задержанных в Нидерландах россиян нашли технические средства для взлома компьютерной сети. Следствие также заявило, что эти же люди участвовали во взломе сайта WADA.

В сентябре Лондон назвал Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени они дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян