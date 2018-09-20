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Земан опасается нового мирового кризиса
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Чешский президент заявил об угрозе нового мирового экономического кризиса 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чешский президент Милош Земан в Берлине на встрече с немецкими промышленниками и банкирами заявил о возможности прихода нового мирового экономического кризиса.
"У меня есть опасения, что придет новый мировой экономический кризис, потому что любой мировой экономический кризис бывает вызван глупостью политиков и глупостью банкиров", — заявил Земан, который находится в Германии с официальным визитом. Его выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.
Развивая эту мысль, Земан обратился к классическим учебникам по экономике.
"Первая же лекция в любом серьезном экономическом учебнике гласит: избегайте протекционизма, избегайте санкций, избегайте пошлин. Парадоксально, что некоторые политики не прочитали даже эту первую лекцию", — заявил чешский президент.
Присутствовавших на встрече представителей крупнейших немецких фирм Земан призвал и в дальнейшем активно инвестировать в промышленность Чехии, которая, по словам президента, является одной из наиболее безопасных стран в мире, к тому же размеры зарплат здесь существенно ниже, нежели в странах Западной Европы.
Также в четверг Земан встретился в Потсдаме с премьером земли Бранденбург Дитмаром Войдке, с которым обсудил двустороннее сотрудничество Чехии и ФРГ, а также политическую ситуацию в Европе.
Затем Земан со своей супругой Иваной посетил в Потсдаме дворец Цецилиенхоф, где с 17 июля по 2 августа 1945 года проходила конференция с участием руководителей трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, СССР, США и Великобритании, с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы.
В последний день визита в ФРГ, в пятницу, глава Чехии проведет переговоры в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.
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