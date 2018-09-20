Верховная рада утвердила новый состав ЦИК Украины

Парламент назначил в ЦИК Украины 14 человек. Они пришли на замену 13 ранее уволенным представителям Центризбиркома. После обновления в комиссии осталось одно вакантное место.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко пообещал, что парламентские и президентские выборы на Украине, будут честными.

14 сентября Порошенко заявил, что объявит о своём участии в выборах после начала избирательной кампании.