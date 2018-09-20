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Рада утвердила новый состав ЦИК Украины
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Верховная рада утвердила новый состав ЦИК Украины 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Парламентарии Верховной Рады назначили новых членов Центральной избирательной комиссии, передаёт телеканал «112 Украина».
Парламент назначил в ЦИК Украины 14 человек. Они пришли на замену 13 ранее уволенным представителям Центризбиркома. После обновления в комиссии осталось одно вакантное место.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко пообещал, что парламентские и президентские выборы на Украине, будут честными.
14 сентября Порошенко заявил, что объявит о своём участии в выборах после начала избирательной кампании.
RT на русском: последние новости
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