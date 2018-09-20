Предупреждение Медведева и другие события дня

Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году
Российские власти одобрили график переноса выходных дней в 2019 году, но интернет-пользователи остались недовольны и бурно выражают свое негодование.
Поклонской нашли новую должность
Депутат от ЛДПР Василий Власов предложил создать в Госдуме комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей и назначить ее главой Наталью Поклонскую.
Медведев предупредил о непростых годах
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании правительства сделал важное заявление.
В России появятся новые автомобильные номера
1 января будущего года вступит в силу новый национальный стандарт (ГОСТ), согласно которому в стране появится несколько новых знаков, а несколько уже имеющихся изменятся.
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки
Начавшийся в селе Кенделен межнациональный конфликт не только перекинулся на столицу республики, город Нальчик, но и распространяется по региону.
WADA приняло решение по России
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма
Украинский президент Петр Порошенко дал громкое обещание в Верховной раде.
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17
Голландское правительство, которому было поручено расследовать крушение малазийского Боинга, лишило себя взаимодействия с Донбассом в пользу Киева, пишет профессор международных отношений Сассекского университета Кейс ван дер Пейл на сайте Globalresearch.ca.
Жена Глушакова обвинила его в избиении
Семейный скандал футболиста московского "Спартака" набирает обороты. Сначала Дарья Глушакова обвинила мужа в походах к проституткам, а теперь заявила об избиении.