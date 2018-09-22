Тайное гражданство: за что украинцев отправляют в «Миротворец»

В базу «Миротворца» внесли данные украинцев с венгерским гражданством

Пятеро украинцев, которые получили венгерские паспорта, попали в «чистилище» украинского сайта «Миротворец». Это произошло из-за того, что они вопреки закону получили гражданство другой страны. К тому же отмечается, что во время выдачи им паспортов дипломаты порекомендовали новоиспеченным венграм не сообщать украинским властям о новом паспорте.

Пятерых украинцев, получивших венгерское гражданство в Закарпатье, внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

«Первая пятерка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — отметили в сообщении на официальной странице сайта «Миротворец» в фейсбуке.

Сайт «Миротворец» получил свою известность за счет скандальных публикаций с данными журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР) и других граждан, которые обвиняются в «измене родине».

Весной 2016 года на сайте разместили списки журналистов, в том числе иностранных, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР. В «Миротворце» указали их контактные данные, после чего некоторые из них получали угрозы.

Украинцы, получающие венгерское гражданство, привлекли внимание украинских властей после того, как 19 сентября агентство «Укринформ» со ссылкой на источники сообщило о выдаче консульством Венгрии украинцам венгерских паспортов. По данным агентства, это происходило в городе Берегово Закарпатской области. Отмечается, что там также просили не сообщать об этом местным властям.

«Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями — не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии», — подчеркивается в сообщении.

К заметке прикрепили видео, на котором предполагаемые обвиняемые трижды произносят текст клятвы на фоне венгерского флага. После того, как прозвучит гимн Венгрии, дипломаты инструктируют владельцев новых венгерских паспортов о том, что необходимо скрывать «от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства».

Данная информация побудила украинскую сторону произвести радикальные действия в отношении Венгрии. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении выслать из страны венгерского консула из-за данного инцидента. Об этом министр сообщил в видео, которое опубликовал в своем твиттере.

«Это видео с выдачей венгерских паспортов в венгерском консульстве — мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег. Но это уже доказательство, на это доказательство молчать нельзя — нужно реагировать, — подчеркнул Климкин.

Он заявил, что венгерский консул должен будет покинуть пределы Украины, и при этом отметил, что дипломат играет вовсе не решающую роль.

«Как мы отреагируем, я понимаю — этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции», — уточнил украинский министр.

Еще до инцидента с венгерскими паспортами посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень отмечал, что его сторона имеет право выдавать свои паспорта всем, у кого есть венгерские корни. В украинском МИД такое заявление посчитали превышением полномочий со стороны посла. По данным внешнеполитического ведомства Украины, Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тыс. паспортов.

Отметим, что по закону на Украине запрещено двойное гражданство. В то же время там не предусмотрена процедура лишения гражданства, но прописана его «утрата». К тому же за наличие двух и более гражданств не вменяется никакая ответственность.

Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией начала нарастать в связи с дискуссиями об украинском законе об образовании. В соответствии с ним, существенно сокращается возможность обучения на языках нацменьшинств. Этот закон подвергся жесткой критике со стороны правительства нескольких стран, в том числе Венгрии и Румынии. Там заявили, что Киев нарушает права национальных меньшинств на Украине.

Несколько ранее, 27 августа, украинский посол при НАТО Вадим Пристайко сообщил о том, что Венгрия по-прежнему блокирует заседания специальной комиссии «Украина — НАТО» на уровне министров. Причем отмечается, что происходит это уже далеко не в первый раз.

«Заблокирован уровень министерский, то есть, когда раз в году встречаются министры альянса и проводится специальное заседание, посвященное Украине, так называемая комиссия «Украина — НАТО». Этот уровень действительно заблокирован и над ним висит уровень саммита», — подчеркнул Пристайко.

Месяцем ранее, 31 июля, в украинском МИДе выразили протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу из-за «недружественных шагов» страны, сообщили на официальном сайте ведомства.