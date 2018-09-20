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Трамп нанес России еще один удар
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Трамп ужесточил соблюдение санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении реализации санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине, заявил Белый дом.
Исполнительный указ нацелен на ужесточение соблюдения режима санкций США против России. Документ распространен пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.
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Из указа следует, что речь не идет о введении дополнительных санкций против России.
В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно писала о требовании экс-президента Украины Леонида Кучмы к Трампу, которого он призвал извиниться за «недостаточно активную» помощь.
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