Трамп нанес России еще один удар

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении реализации санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине, заявил Белый дом.
Исполнительный указ нацелен на ужесточение соблюдения режима санкций США против России. Документ распространен пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.
Из указа следует, что речь не идет о введении дополнительных санкций против России.
В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно писала о требовании экс-президента Украины Леонида Кучмы к Трампу, которого он призвал извиниться за «недостаточно активную» помощь.