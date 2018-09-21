«Кому он молится?»: Порошенко разозлил украинцев

«Лишь бы удержать „кресло“: на Украине раскритиковали послание Порошенко

Различные украинские общественные и политические деятели, а также пользователи соцсетей выступили с резкой критикой речи Петра Порошенко во время его ежегодного послания в Верховной раде . Их наибольшее внимание привлекли главные пункты речи президента Украины — достижения в стране за последние четыре года, ситуация с автокефалией и отношения с Россией

Нардеп от партии "Батькивщина" Игорь Луценко в своем Facebook удивился, что все достижения Украины, о которых говорил Порошенко, произошли буквально за последний месяц.

"Примечательно, что все, чем гордится сейчас с трибуны Порошенко, — экзархи, "Слава Украине", решение о непродлении договора с Россией и т.д. — произошло буквально в последний месяц", — написал он.

Украинская телеведущая Диана Панченко выразила недоумение фразой Порошенко "За последние четыре года мы сделали больше позитивных изменений, чем за предыдущие 23 года независимости".

"Доллар по восемь, подъемные тарифы, адекватные зарплаты и, главное, мир — это все было невыносимо плохо. Он сам верит в этот бред несусветный?" — удивляется Панченко.

Некоторых разозлило высказывание украинского президента о разрыве с московским патриархатом.

"Порошенко заявил, что "мы точно не будем поклоняться чужим богам", правильно ли я поняла, что президент назвал Христа чужим ему Богом?" — недоумевает пользователь Елена Скидан.

Нардеп Александр Онищенко предположил, что Порошенко решил стать "украинским Папой".

"В кого верит Порошенко? И кому он молится? События, разворачивающиеся вокруг Православной Церкви, свидетельствуют о том, что Порошенко пойдёт на все, лишь бы удержать "кресло". Его не интересует будущее Украины, украинский народ, ему все равно какому богу молиться, лишь бы "выслужиться" и сохранить "капиталы". Кто-то ещё верит обещаниям этого Украинского Папы?" — пишет Онищенко.

Не остались незамеченным и высказывания президента о России. Журналист Вячеслав Чечило считает, что антироссийская риторика нагнетается перед выборами.

"Антироссийская риторика нынешней власти в последнее время зашкаливает. Складывается ощущение, что руководство страны сознательно обрубает все возможности для нормализации отношений с РФ — спешит пройти точку невозврата. Можно, конечно, предположить, что это такая очередная глупость. Но, возможно, это как раз умное и сознательное решение", — пишет он.

Пользователи также не упустили возможности пошутить над выступлением Порошенко. Блогер Алена Яхно выделила отменные способности украинского президента в качестве оратора.

"Правильно интонирует, делает точные смысловые акценты, расставляет крепкие эмоциональные крючки", — отмечает блогер.