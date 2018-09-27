Киев: Германия поддерживает возвращение России в ПАСЕ

На Украине заявили о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ

Глава парламентской делегации Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Германия выступает за возвращение России в состав ПАСЕ. Об этом он написал в своём Facebook.

Арьев заявил, что он три дня находился в Берлине, где провёл встречи с немецкими политиками, в том числе с руководителями делегации ФРГ в ПАСЕ от Христианско-демократического союза и Социально-демократической партии.