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Киев: Германия поддерживает возвращение России в ПАСЕ
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На Украине заявили о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ 

RT на русском + ещё 32 3 часа назад
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Глава парламентской делегации Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Германия выступает за возвращение России в состав ПАСЕ. Об этом он написал в своём Facebook.
Арьев заявил, что он три дня находился в Берлине, где провёл встречи с немецкими политиками, в том числе с руководителями делегации ФРГ в ПАСЕ от Христианско-демократического союза и Социально-демократической партии.
«Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что Россию нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть всё сложно, но не безнадёжно», — заявил Арьев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте Турции поддерживают позицию России по ПАСЕ.
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