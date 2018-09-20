Трамп поздравил Абэ с переизбранием

Трамп поздравил премьера Японии Синдзо Абэ с переизбранием

"Поздравления моему дорогому другу премьер-министру Синдзо Абэ в связи с огромной победой на выборах в Японии. Я рассчитываю на еще многие годы совместной работы. До встречи в Нью-Йорке на следующей неделе!" — написал Трамп.

В четверг в правящей партии Японии прошли выборы ее главы. На этот пост был переизбран Синдзо Абэ. Срок его полномочий продлится три года. Переизбрание на пост председателя правящей партии означает, что он сохранил за собой и пост премьер-министра до 2021 года, когда в Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента и определится партия, набравшая большинство голосов.