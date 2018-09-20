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Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР
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Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что намерен баллотироваться на пост главы республики.
Об этом, как сообщает Донецкое агентство новостей, он заявил на форуме общественных организаций.
«Только движение вперёд! Вместе, плечом к плечу, мы пойдём навстречу нашей цели! Во имя мира, во имя будущего наших детей мы завершим строительство свободной и процветающей Донецкой Народной Республики. Друзья, спасибо за вашу поддержку. У нас вместе всё получится», — сказал Пушилин.
7 сентября Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики.
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