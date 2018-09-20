Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20

Минобороны Израиля заявило об открытости по инциденту с Ил-20

Израиль готов передать российской стороне всю информацию о действиях ВВС в момент крушения Ил-20, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман

«Мы действуем однозначно открыто, мы сказали российской стороне, что готовы передать всю информацию, все данные», — цитирует ТАСС выступление Либермана на официальном армейском радио «Галей ЦАХАЛ».

Он отметил, что «командир израильских ВВС направился в Россию », Израилю «нечего скрывать».

«Мы продолжаем вести очень открытый и честный диалог с Россией, и очевидно, что в этом случае речь идет о трагическом стечении обстоятельств, но вся ответственность за него лежит на сирийской армии», — отметил он.

Либерман добавил, что Израиль продолжит предпринимать усилия для предупреждения «закрепления Ирана в Сирии в военном плане». По его словам, Израиль не вмешивается во внутренний конфликт в Сирии, но не согласен с превращением Сирии в базу для атак на страну.

Ранее в четверг командующий военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Амикам Норкин вылетел в Москву в сопровождении военной делегации для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20.

Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных.