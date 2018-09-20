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Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
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Минобороны Израиля заявило об открытости по инциденту с Ил-20 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Израиль готов передать российской стороне всю информацию о действиях ВВС в момент крушения Ил-20, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.
«Мы действуем однозначно открыто, мы сказали российской стороне, что готовы передать всю информацию, все данные», — цитирует ТАСС выступление Либермана на официальном армейском радио «Галей ЦАХАЛ».
Он отметил, что «командир израильских ВВС направился в Россию», Израилю «нечего скрывать».
«Мы продолжаем вести очень открытый и честный диалог с Россией, и очевидно, что в этом случае речь идет о трагическом стечении обстоятельств, но вся ответственность за него лежит на сирийской армии», — отметил он.
Либерман добавил, что Израиль продолжит предпринимать усилия для предупреждения «закрепления Ирана в Сирии в военном плане». По его словам, Израиль не вмешивается во внутренний конфликт в Сирии, но не согласен с превращением Сирии в базу для атак на страну.
>> Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль
Он подтвердил, что разговаривал главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
Ранее в четверг командующий военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Амикам Норкин вылетел в Москву в сопровождении военной делегации для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20.
Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как крушение Ил-20 отразится на отношениях России и Израиля.
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