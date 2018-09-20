Названы лидеры среди кандидатов в президенты Украины

Стали известны лидеры рейтинга кандидатов в президенты Украины

В четверг на пресс-конференции директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лисничий рассказал о результатах опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко относительно грядущих выборов главы государства, пишет РИА «Новости»

По его словам, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то на них бы пришли 77% опрошенных, 11% бы не стали голосовать, 7% скорее не пошли бы, а 5% населения сомневались бы.

Опрос был проведен с 11 по 18 сентября 2018 года по всей территории Украины, кроме Донбасса. Всего опросили свыше 2 тыс. человек. Погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, что Тимошенко заявила о своем желании участвовать в выборах в конце августа. Нынешний президент Украины Петр Порошенко пока не высказывал намерения баллотироваться на второй срок.

Выборы президента на Украине назначены на 31 марта 2019 года.