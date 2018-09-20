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Названы лидеры среди кандидатов в президенты Украины
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Стали известны лидеры рейтинга кандидатов в президенты Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко попали на первые строки рейтинга кандидатов на пост президента страны.
В четверг на пресс-конференции директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лисничий рассказал о результатах опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко относительно грядущих выборов главы государства, пишет РИА «Новости».
По его словам, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то на них бы пришли 77% опрошенных, 11% бы не стали голосовать, 7% скорее не пошли бы, а 5% населения сомневались бы.
«Относительно конкретного вопроса (за кого бы вы стали голосовать — прим. ВЗГЛЯД) голоса распределились следующим образом: за Тимошенко — 13%, за Гриценко — 7,5%, нынешнего президента Петра Порошенко — 7,1%, лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича — 6,4%, артиста, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 6,3%, украинского шоумена Владимира Зеленского — 6,2%, сопредседателя партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 5,5%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 5,4%», — сказал Лисничий.
Опрос был проведен с 11 по 18 сентября 2018 года по всей территории Украины, кроме Донбасса. Всего опросили свыше 2 тыс. человек. Погрешность не превышает 2,2%.
Напомним, что Тимошенко заявила о своем желании участвовать в выборах в конце августа. Нынешний президент Украины Петр Порошенко пока не высказывал намерения баллотироваться на второй срок.
Выборы президента на Украине назначены на 31 марта 2019 года.
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