Ещё
В Сети высмеяли фото Трампа с президентом Польши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Челядь и господин»: в Сети высмеяли фото Трампа с президентом Польши 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: The White House
Пользователи социальных сетей высмеяли фотографию президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды, сделанную во время встречи лидеров двух стран во вторник.
На снимке главы государств на камеру подписывают бумаги: Трамп расположился в кресле за своим рабочим местом, в то время как его польский коллега встал у края стола, слегка согнувшись.
В комментариях к фотографии пользователи твиттера обратили внимание на неравное положение двух президентов.
"И это пан Дуда? Лакей какой-то при Трампе!", — написал @megta51
"Интересно, когда Дуда встречается с Трампом, он кланяется и целует руку?", — сыронизировала @MargoRitautro.
"Почему у челяди полотенце на рукаве не висит при поклоне господину?", — пошутил @1985Nic.
"Видимо, как и Порошенко, заплатил денег чтобы сфоткаться с Трампом", — предположили в комментариях.
В соцсетях также вспомнили старый снимок Трампа с экс-президентом Польши Лехом Валенсой, на котором мужчины расположились с точность до наоборот.
"Найдите отличия", — отмечается в посте сообщества в фейсбуке, посвященного бывшему польскому лидеру.
Во вторник Трамп и Дуда проверили встречу в Вашингтоне. Президенты двух стран договорились укрепить военно-техническое и оборонное сотрудничество между США и Польшей, а также обсудили условия размещения американской постоянной военной базы на территории Польши.
Последние новости
США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию Польша в противостоянии с Россией "дошла до исступления" Хорватские СМИ рассказали, как российская армия стала "продвинутой"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20269
«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем43
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок106
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17286
Южная Осетия поставила ультиматум Грузии31
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
00:28
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок
Происшествия
04:22
Киргизской певице угрожают после откровенного клипа
В мире СНГ
03:36
Южная Осетия поставила ультиматум Грузии
В мире
01:26
«Дамы окружили Путина и не выпускают»
Политика
00:56
Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
В мире
02:50
«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем
Происшествия
01:24
Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение