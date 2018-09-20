«Челядь и господин»: в Сети высмеяли фото Трампа с президентом Польши

На снимке главы государств на камеру подписывают бумаги: Трамп расположился в кресле за своим рабочим местом, в то время как его польский коллега встал у края стола, слегка согнувшись.

В комментариях к фотографии пользователи твиттера обратили внимание на неравное положение двух президентов.

"И это пан Дуда? Лакей какой-то при Трампе!", — написал @megta51

"Интересно, когда Дуда встречается с Трампом, он кланяется и целует руку?", — сыронизировала @MargoRitautro.

"Почему у челяди полотенце на рукаве не висит при поклоне господину?", — пошутил @1985Nic.

"Видимо, как и Порошенко, заплатил денег чтобы сфоткаться с Трампом", — предположили в комментариях.

В соцсетях также вспомнили старый снимок Трампа с экс-президентом Польши Лехом Валенсой, на котором мужчины расположились с точность до наоборот.

"Найдите отличия", — отмечается в посте сообщества в фейсбуке, посвященного бывшему польскому лидеру.

Во вторник Трамп и Дуда проверили встречу в Вашингтоне. Президенты двух стран договорились укрепить военно-техническое и оборонное сотрудничество между США и Польшей, а также обсудили условия размещения американской постоянной военной базы на территории Польши.