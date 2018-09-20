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Встреча Дуды и Трампа возмутила Польшу
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Встреча Дуды и Трампа возмутила Польшу 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters
Пользователи социальных сетей приняли президента Польши Анджея Дуду за «слугу» его американского коллеги Дональда Трампа.
Два дня назад лидер США опубликовал на своей странице в «Твиттер» фотографии со встречи с Дудой, назвав ее «большой честью» для себя.
Тем временем подписчики Трампа, обратившие внимание на один из снимков, уверились, что куда большей честью встреча была для главы Польши. На этом фото, запечатлевшем Трампа и Дуду за подписанием декларации о стратегическом партнерстве, американец со строгим выражением лица сидит, а улыбающийся поляк стоит.
Многие комментаторы интерпретировали выбор Трампом именно этого снимка для иллюстрации встречи с Дудой как желание унизить коллегу, а также всех поляков.
«Мы не твои слуги, Трамп», — написал один из возмущенных жителей Польши.
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