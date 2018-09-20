Встреча Дуды и Трампа возмутила Польшу

Два дня назад лидер США опубликовал на своей странице в «Твиттер» фотографии со встречи с Дудой, назвав ее «большой честью» для себя.

Posting down left picture had no other purpose then to humiliate @AndrzejDuda and quite frankly he deserved that big time. However, this also humiliated entire Polish Nation. We aren’t your servants Trump, Duda is. Think about it. pic.twitter.com/ZBYRTRunvL— FanTomas vel Dżordż Busz (@T_Stanislawski) 19 сентября 2018 г.

Тем временем подписчики Трампа, обратившие внимание на один из снимков, уверились, что куда большей честью встреча была для главы Польши. На этом фото, запечатлевшем Трампа и Дуду за подписанием декларации о стратегическом партнерстве, американец со строгим выражением лица сидит, а улыбающийся поляк стоит.

Многие комментаторы интерпретировали выбор Трампом именно этого снимка для иллюстрации встречи с Дудой как желание унизить коллегу, а также всех поляков.

«Мы не твои слуги, Трамп», — написал один из возмущенных жителей Польши.