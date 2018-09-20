Лукашенко прибыл в Сочи

Борт президента Александра Лукашенко приземлился сегодня Сочи, куда белорусский лидер прибыл с рабочим визитом, информирует его пресс-служба. В аэропорту главу государства встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города-курорта Анатолий Пахомов.
Как уже сообщал "СОЮЗ", в пятницу, 21 сентября, на побережье Черного моря пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне с участием членов правительств России и Беларуси. Кроме того, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу в формате один на один.
"На повестку дня будет вынесена актуальная тематика белорусско-российского сотрудничества. Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике", — поделились подробностями предстоящих переговоров в пресс-службе главы белорусского государства.