Лукашенко прибыл в Сочи

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Идею Порошенко убрать флот РФ из Севастополя назвали пустословием

Клинцевич: Вопрос принадлежности ракеты, сбившей МН17, надо обсуждать в ООН

Глава ВВС Израиля прилетит в Москву для передачи данных по Ил-20