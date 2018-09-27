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Порошенко передал ООН ноту о «разрыве дружбы» с РФ
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Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией 

Lenta.ru + ещё 44 59 минут назад
Петр Порошенко передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
«Президент передал генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН», — написал он.
21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. В ней, по словам Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что в ноте детально аргументируются все нарушения этого договора Россией. «Этот договор фундаментально нарушен РФ и поэтому не может быть пролонгирован», — заявил тогда он.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет.
В 2018 году украинские власти приняли решение не продлевать действие договора. 17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Указ вступил в силу 19 сентября.
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