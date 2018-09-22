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В Австралии акула напала на туристку
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В Австралии акула напала на туристку 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © Fotolia / alexandro900
Акула атаковала и тяжело ранила туристку у островов Уитсандей в австралийском штате Квинсленд, сообщает Mercury.
"Трагедия случилась в среду днем. Когда 46-летняя туристка плавала рядом с яхтой, на нее напала акула и серьезно травмировала правое бедро. Женщину вытащили из воды, она находилась в критическом состоянии из-за потери крови", — пишет портал.
Пострадавшую на спасательном вертолете доставили в больницу. "Если бы не вертолет и героизм людей, которые оказали ей первую помощь на яхте, она бы умерла", — отмечает Mercury. На яхте был доктор, который сумел остановить кровотечение, и это позволило туристке дождаться помощи спасателей.
Острова Уитсандей — популярное место для купания в Квинсленде, особенно в теплые месяцы года. "В районе Большого Барьерного рифа установлены ловушки для акул, которые сокращают их численность. Но они не дают стопроцентной гарантии безопасности. На данный момент ловушки защищают пловцов от Гладстона до Кэрнса", — сообщает издание.
По данным Mercury, серьезное нападение акулы в Квинсленде произошло впервые с 2014 года. Тогда тигровая акула прокусила бедро 18-летней девушке, которая скончалась от потери крови через 10 минут после нападения. В 2006 году стая бычьих акул растерзала 21-летню девушку. Еще одна женщина потеряла во время атаки акулы обе руки и скончалась в больнице от шока и кровопотери.
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