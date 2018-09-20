Ле Пен отправили к психиатрам

Суд назначил Ле Пен психиатрическую экспертизу из-за публикации в Twitter

Суд французского города Нантер потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в рамках разбирательств по делу о публикации фотографий казней ИГ* в микроблоге политика в Twitter.

Согласно постановлению от 11 сентября, которое Ле Пен выложила в своем микроблоге, целью экспертизы должен стать, во-первых, ответ на вопрос "может ли она (Ле Пен) понимать высказывания и отвечать на вопросы". В списке вопросов для экспертов — восемь пунктов, среди которых — "действовала ли она под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы", "находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии, и каков прогноз" и другие.

В вину Ле Пен вменяют "распространение сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступное несовершеннолетним". Сообщение в Twitter, о котором идет речь, было опубликовано 16 декабря 2015 года — в нем содержатся фотографии зверств ИГ*, в том числе казни американского журналиста Джеймса Фоули

"Я думала, что имею право на все: ан нет! За осуждение ужасов ИГ* в сообщениях в Twitter "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?" — прокомментировала политик требования французской юстиции, сопроводив сообщение возмущенным смайликом.

В следующем сообщении она написала, что "эта власть действительно начинает пугать".

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в ноябре 2017 года по запросу прокуратуры Нантера в связи с публикацией в Twitter лишило Ле Пен парламентского иммунитета. В случае если французский суд признает ее виновной, лидеру партии может грозить до трех лет тюремного заключения и штраф в 75 тысяч евро.

*Террористическая организация, запрещенная в России.