Трамп раскрыл темы переговоров с Абэ

Трамп рассказал о темах переговоров с Абэ

Американский лидер отметил, что переговоры с премьером Японии состоятся в Trump Tower в Нью-Йорке вечером в воскресенье, 23 сентября, по местному времени.

"Сегодня вечером встречусь с премьер-министром Японии Абэ, поговорим о военных и торговых вопросах. Мы сделали так много, чтобы помочь Японии, хотели бы видеть более равные отношения. Это сработает!", — написал Трамп.

Также президент США сообщил, что намерен поздравить Абэ с "убедительной победой" на выборах.

Ранее стало известно, что Абэ останется премьером Японии до 2021 года.