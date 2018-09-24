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Трамп раскрыл темы переговоров с Абэ
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Трамп рассказал о темах переговоров с Абэ 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что намерен обсудить с японским премьер-министром Синдзо Абэ вопросы обороны и торговли. Об этом он написал в своем твиттере.
Американский лидер отметил, что переговоры с премьером Японии состоятся в Trump Tower в Нью-Йорке вечером в воскресенье, 23 сентября, по местному времени.
"Сегодня вечером встречусь с премьер-министром Японии Абэ, поговорим о военных и торговых вопросах. Мы сделали так много, чтобы помочь Японии, хотели бы видеть более равные отношения. Это сработает!", — написал Трамп.
Также президент США сообщил, что намерен поздравить Абэ с "убедительной победой" на выборах.
Ранее стало известно, что Абэ останется премьером Японии до 2021 года.
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