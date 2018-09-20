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Сын Трампа упрекнул умершего три года назад журналиста
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Сын Трампа упрекнул умершего три года назад журналиста 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: @DonaldJTrumpJr
Вдова сотрудника CNN Дугласа Томаса (Douglas Thomas) пристыдила Дональда Трампа-младшего за использование фотографии ее покойного мужа в мемах. Сын президента США опубликовал снимок мужчины в Twitter.
Пост Трампа-младшего был обращен к сотрудникам телеканала CNN. Он обвинил их в распространении лживых новостей и проиллюстрировал твит снимком журналиста, который во время съемки репортажа о наводнении встал по пояс в воду, хотя неподалеку уровень затопления был явно ниже.
«Позор, что рейтинги CNN упали на 41 процент. Хуже всего то, что есть простое решение, которое они отказываются принять. Прекратите лгать, чтобы выставить президента Трампа в плохом свете», — подписал фото Трамп-младший, подразумевая материалы, где СМИ обвиняло президента в бездействии во время урагана «Флоренс».
Однако позднее оказалось, что сын президента использовал для очернения CNN фотографию 10-летней давности, изображающую последствия урагана «Айк». На это указала вдова сотрудника канала Дугласа Томаса.
«Уважаемый Дональд Трамп-младший! Пожалуйста, перестаньте твитить такие вещи. Мужчина на фото с Андерсоном — мой муж, который скончался почти год назад от рака. Эта фотография была сделана в 2008 году, и использовать ее для атаки на CNN неуважительно по отношению ко мне, моему сыну и нашей семье», — пристыдила она сына президента.
Позднее она отметила, что ее муж отдал каналу CNN 26 лет. Сын президента никак не отреагировал на ее слова.
Около года назад Трамп-младший опубликовал смонтированное видео, на котором его отец сбивает самолет с эмблемой CNN. Тогда пользователи обвинили его в пропаганде насилия.
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