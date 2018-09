Сын Трампа упрекнул умершего три года назад журналиста 

It’s a shame that CNN’s ratings are down 41%. What’s worse is there’s a simple solution that they refuse to accept. Stop Lying to try to make @realDonaldTrump look bad. https://t.co/O3XyWchsJh pic.twitter.com/BCUCxKnOvO— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 16 сентября 2018 г.