Порошенко потребовал от Минобороны взять новую планку

Порошенко потребовал от Минобороны скорейшего перехода на стандарты НАТО

«Сегодня должны взять планку совсем другой высоты: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение, переход на стандарты НАТО с учётом нашего уникального опыта отпора агрессии», — заявил он, обращаясь к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Он анонсировал ряд мер, укрепляющих обороноспособность государства, и подчеркнул, что перевооружение происходит на основе стратегии импортозамещения, благодаря которой страна лишилась «тотальной зависимости от поставок из России».

Кроме этого, президент Украины потребовал от Минобороны и Вооружённых сил нестандартных и ассиметричных ответов на любые шаги «противника».

Ранее в своём новогоднем поздравлении Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинского народа.