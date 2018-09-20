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Порошенко потребовал от Минобороны взять новую планку
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Порошенко потребовал от Минобороны скорейшего перехода на стандарты НАТО 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что от ждёт Минобороны страны и Вооружённых сил скорейшего перехода на стандарты Североатлантического альянса, передаёт Интерфакс-Украина.
«Сегодня должны взять планку совсем другой высоты: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение, переход на стандарты НАТО с учётом нашего уникального опыта отпора агрессии», — заявил он, обращаясь к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
Он анонсировал ряд мер, укрепляющих обороноспособность государства, и подчеркнул, что перевооружение происходит на основе стратегии импортозамещения, благодаря которой страна лишилась «тотальной зависимости от поставок из России».
Кроме этого, президент Украины потребовал от Минобороны и Вооружённых сил нестандартных и ассиметричных ответов на любые шаги «противника».
Ранее в своём новогоднем поздравлении Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинского народа.
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