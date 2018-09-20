Порошенко спровоцировал беспорядки

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Речь Порошенко в Раде привела к столкновениям националистов с полицией в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
У здания Верховной рады в Киеве, где в четверг с ежегодным посланием выступает президент Украины Петр Порошенко, произошли столкновения между митингующими националистами и представителями правоохранительных органов.
Члены «Национального корпуса» — партии, созданной на основе националистического батальона «Азов», — потребовали упростить процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам — участникам карательной операции в Донбассе, сообщает UNN.
Митингующие попытались прорвать полицейский кордон и попасть в здание парламента. Против них применили слезоточивый газ.
Сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое сотрудников полиции: один получил травму ноги, другой — руки.
Столкновения утихли, когда для охраны порядка прислали подкрепление.
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Напомним, против батальона «Азов» в России возбуждено уголовное дело.
Порошенко, выступая в четверг перед депутатами Рады, рассказал о планах закупать высокоточное ракетное вооружение, пообещал избавиться от Черноморского флота России в Крыму, затронул темы антироссийских санкций и оценил ситуацию в Донбассе.
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