Порошенко спровоцировал беспорядки

Речь Порошенко в Раде привела к столкновениям националистов с полицией в Киеве

Під Радою Нацдружини здійснили спробу штурмувати кордон поліції, але їх швидко відтіснили pic.twitter.com/ZtoiOgh0mf— 24 канал (@24tvua) 20 сентября 2018 г. Члены «Национального корпуса» — партии, созданной на основе националистического батальона «Азов», — потребовали упростить процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам — участникам карательной операции в Донбассе, сообщает UNN.

Митингующие попытались прорвать полицейский кордон и попасть в здание парламента. Против них применили слезоточивый газ.

Сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое сотрудников полиции: один получил травму ноги, другой — руки.

Столкновения утихли, когда для охраны порядка прислали подкрепление.

Напомним, против батальона «Азов» в России возбуждено уголовное дело.

Порошенко, выступая в четверг перед депутатами Рады, рассказал о планах закупать высокоточное ракетное вооружение, пообещал избавиться от Черноморского флота России в Крыму, затронул темы антироссийских санкций и оценил ситуацию в Донбассе.