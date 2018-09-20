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Лукашенко назвал Китай «железным братом»
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Лукашенко: Белоруссия и Китай стали «железными братьями» 

ТАСС 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия и Китай перешли к новому этапу двусторонних отношений и на сегодняшний день стали "железными братьями". Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, который 20-22 сентября посещает Минск, передает корреспондент ТАСС.
"В июне года в городе Циндао в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества я встречался с моим другом — председателем КНР Си Цзиньпином, где мы объявили о вступлении в новый этап белорусско-китайского сотрудничества, — сказал Лукашенко. — Беларусь и Китай стали "железными братьями". По словам Лукашенко "непрерывный диалог на высочайшем уровне продолжается, сохраняя глубину двусторонних отношений". "Каждая встреча дает новый импульс в соединении развития наших стран во имя построения сообщества единой судьбы", — сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что отношения двух стран всеобъемлюще и интенсивно развиваются, выразив удовлетворение этой динамикой.
"Естественно, на этом длинном, сложном пути всегда будет нерешенные проблемы, задачи, которые надо будет реализовывать. Мне очень важно было бы сегодня услышать ваше мнение по качеству нашего взаимодействия и направлениям его дальнейшего углубления", — сказал Лукашенко.
Чжао Лэцзи со своей стороны отметил, что Белоруссия и Китай "хорошие друзья и партнеры, которые искренне оказывают друг другу помощь". По его словам, цель нынешнего визита — реализовать достигнутые на высшем уровне договоренности и нарастить стратегические взаимодействие стран.
Визит китайского гостя проходит в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между администрацией белорусского президента и международным отделом ЦК КПК. Запланированы также переговоры Чжао Лэцзи с премьер— министром Сергеем Румасом. Кроме того, состоятся встречи в белорусском парламенте, Чжао Лэцзи намерен также посетить Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".
Товарооборот Белоруссии и материкового Китая за 2017 год составил $3,11 млрд, что на 20,5% больше показателя 2016 года. При этом объем белорусского экспорта составил $362,7 млн, что на 23,3% меньше, импорт — $2,74 млрд (на 28,8% больше).
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