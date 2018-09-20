Порошенко призвал готовиться к новой войне

Порошенко призвал ВСУ быть готовыми к силовому сценарию в Донбассе

Вооруженные силы Украины должны быть готовы к любым сценариям развития событий в Донбассе, в том числе к разрешению конфликта силовым путем, заявил президент страны Петр Порошенко , выступая с ежегодным обращением в Верховной раде

«У нас должна быть подобная опция (силового разрешения конфликта — прим. ВЗГЛЯД), любая армия должна быть готова к любым сценариям», — приводит его слова РИА «Новости».

Порошенко добавил, что мира нужно достигать политико-дипломатическим путем.

Глава украинского государства призвал Верховную раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы Киев не упрекали в невыполнении Минских соглашений.

Порошенко также заявил, что сотрудничество с США по предоставлению Киеву оборонного летального оружия будет продолжено.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия предостерегает от силового сценария в Донбассе. Он предупреждал, что это станет катастрофой для украинского народа.