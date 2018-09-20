Порошенко призвал готовиться к новой войне

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Порошенко призвал ВСУ быть готовыми к силовому сценарию в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Вооруженные силы Украины должны быть готовы к любым сценариям развития событий в Донбассе, в том числе к разрешению конфликта силовым путем, заявил президент страны Петр Порошенко, выступая с ежегодным обращением в Верховной раде.
«У нас должна быть подобная опция (силового разрешения конфликта — прим. ВЗГЛЯД), любая армия должна быть готова к любым сценариям», — приводит его слова РИА «Новости».
Порошенко добавил, что мира нужно достигать политико-дипломатическим путем.
>> Порошенко спровоцировал беспорядки
Глава украинского государства призвал Верховную раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы Киев не упрекали в невыполнении Минских соглашений.
Порошенко также заявил, что сотрудничество с США по предоставлению Киеву оборонного летального оружия будет продолжено.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия предостерегает от силового сценария в Донбассе. Он предупреждал, что это станет катастрофой для украинского народа.
Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко говорил, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».
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