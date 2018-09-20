Националисты направились к администрации Порошенко

Часть националистов, митингующих возле здания Верховной рады в центре Киева, направилась оттуда к администрации президента Украины Петра Порошенко, передаёт «Укринформ».
Сообщается, что возле пункта пропуска на Банковой улице находятся уже более 150 активистов. Они ведут себя спокойно, не выдвигая требований.
По данным агентства, перед пунктом пропуска в администрацию в несколько рядов выстроились полицейские со щитами и в касках.
Ранее сообщалось, что у Рады, где с посланием парламенту выступал Порошенко, произошли столкновения митингующих.