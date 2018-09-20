Националисты направились к администрации Порошенко

Националисты в Киеве направились митинговать к администрации Порошенко

Сообщается, что возле пункта пропуска на Банковой улице находятся уже более 150 активистов. Они ведут себя спокойно, не выдвигая требований.

По данным агентства, перед пунктом пропуска в администрацию в несколько рядов выстроились полицейские со щитами и в касках.

Ранее сообщалось, что у Рады, где с посланием парламенту выступал Порошенко, произошли столкновения митингующих.