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Ким Чен Ын сделал лидеру Южной Кореи многотонный подарок
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Ким Чен Ын подарил лидеру Южной Кореи две тонны деликатесных грибов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны ценных деликатесных грибов мацутакэ. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского лидера.
«Пока президент и его жена продолжали визит в Северную Корею, к нам прибыл подарок Ким Чен Ына. Две тонны грибов мацутакэ прибыли сегодня утром в Сеул самолётом», — приводит его слова «Рёнхап».
По его словам, Мун Чжэ Ин распорядился разделить эти грибы между членам разделённых семей, которым пока не удалось встретиться со своими родственниками на Севере.
Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын угостил коллегу холодным супом с гречневой лапшой нэнмён и корнями колокольчика.
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