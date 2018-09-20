Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма 

В вернувшемся Украине Севастополе не будет российской военной базы. Об этом, как сообщает канал «112», заявил президент Украины.
В ходе сегодняшнего выступления в Верховной раде Петр Порошенко заявил, что после возвращения Крыма в состав Украины в Севастополе «точно не будет» базы Черноморского флота России.
По этой причине глава государства предложил депутатам изъять из украинской конституции положение, позволяющее российским военным базироваться в Севастополе.
Два дня назад Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Накануне документ был официально опубликован и вступил в силу. Теперь украинское Министерство иностранных дел должно официально уведомить об этом Россию, а Верховная рада — принять соответствующий законопроект.