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Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма
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Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма 

Рамблер + ещё 19 2 часа назад
В вернувшемся Украине Севастополе не будет российской военной базы. Об этом, как сообщает канал «112», заявил президент Украины.
В ходе сегодняшнего выступления в Верховной раде Петр Порошенко заявил, что после возвращения Крыма в состав Украины в Севастополе «точно не будет» базы Черноморского флота России.
>> Флот Украины остался без кораблей из Крыма
По этой причине глава государства предложил депутатам изъять из украинской конституции положение, позволяющее российским военным базироваться в Севастополе.
Два дня назад Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Накануне документ был официально опубликован и вступил в силу. Теперь украинское Министерство иностранных дел должно официально уведомить об этом Россию, а Верховная рада — принять соответствующий законопроект.
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