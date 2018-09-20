Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма

В вернувшемся Украине Севастополе не будет российской военной базы. Об этом, как сообщает канал «112», заявил президент Украины.

По этой причине глава государства предложил депутатам изъять из украинской конституции положение, позволяющее российским военным базироваться в Севастополе.