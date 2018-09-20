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Британию заподозрили в слежке за чиновниками ЕС
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В Бельгии винят спецслужбу Британии в сборе данных Belgacom, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: CC0 / Foundry /
Федеральная прокуратура Бельгии пришла к заключению, что перехват международных сообщений клиентов в системе национальной телекоммуникационной компании Бельгии Belgacom в 2013 году осуществлял Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), сообщила в четверг газета Echo.
О том, что британские спецслужбы могли перехватывать сообщения пользователей Belgacom, ранее сообщал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы, обнародованные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. В одном из документов Сноудена, помеченном грифом "совершенно секретно", говорится о проекте под кодовым названием "Операция Социалист", главной задачей которого является "улучшение качества слежки за Belgacom" и формирование лучшего понимания инфраструктуры компании. Другой документ свидетельствует о том, что слежка осуществлялась уже в 2010 году.
По данным Echo, проводившееся в течение пяти лет федеральной прокуратурой Бельгии расследование позволило восстановить большую часть фактов и представить министру юстиции королевства Кун Гинсу конфиденциальный доклад о своих основных выводах.
"Кун Гинс на данный момент ограничился заявлением, что он представит доклад федеральной прокуратуры Совету национальной безопасности, высшему органу безопасности нашей страны, возглавляемому премьер-министром Шарлем Мишелем (MR) и объединяющему основные службы безопасности и министров, являющихся их кураторами", — пишет издание.
По мнению экспертов, перехват сообщений клиентов Belgacom, осуществлявшийся Центром сетевого анализа (Network Analysis Centre), подразделением GCHQ, мог быть санкционирован на высоком правительственном уровне.
Компания Belgacom является крупнейшим телекоммуникационным оператором Бельгии, а также ведущим поставщиком услуг голосовой связи в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, компания обслуживает телекоммуникационную инфраструктуру Еврокомиссии.
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