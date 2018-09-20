Британию заподозрили в слежке за чиновниками ЕС

В Бельгии винят спецслужбу Британии в сборе данных Belgacom, пишут СМИ

Федеральная прокуратура Бельгии пришла к заключению, что перехват международных сообщений клиентов в системе национальной телекоммуникационной компании Бельгии Belgacom в 2013 году осуществлял Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), сообщила в четверг газета Echo.

О том, что британские спецслужбы могли перехватывать сообщения пользователей Belgacom, ранее сообщал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы, обнародованные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом . В одном из документов Сноудена, помеченном грифом "совершенно секретно", говорится о проекте под кодовым названием "Операция Социалист", главной задачей которого является "улучшение качества слежки за Belgacom" и формирование лучшего понимания инфраструктуры компании. Другой документ свидетельствует о том, что слежка осуществлялась уже в 2010 году.

По данным Echo, проводившееся в течение пяти лет федеральной прокуратурой Бельгии расследование позволило восстановить большую часть фактов и представить министру юстиции королевства Кун Гинсу конфиденциальный доклад о своих основных выводах.

"Кун Гинс на данный момент ограничился заявлением, что он представит доклад федеральной прокуратуры Совету национальной безопасности, высшему органу безопасности нашей страны, возглавляемому премьер-министром Шарлем Мишелем (MR) и объединяющему основные службы безопасности и министров, являющихся их кураторами", — пишет издание.

По мнению экспертов, перехват сообщений клиентов Belgacom, осуществлявшийся Центром сетевого анализа (Network Analysis Centre), подразделением GCHQ, мог быть санкционирован на высоком правительственном уровне.