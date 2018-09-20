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Грузия сочла свое вступление в НАТО полезным для России
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Грузия сочла свое вступление в НАТО полезным для России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе утверждает, что планируемое вступление его страны в НАТО отвечает интересам России.
Бахтадзе пояснил, что вступление Грузии в НАТО «сделает регион более предсказуемым и стабильным», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Он отметил, что Грузия не может похвастаться крупной экономикой, но при этом страна «тратит более 2% ВВП на военные нужды».
По его словам, «дружба» Грузии с США «проходит проверку на прочность в сражениях», страны «плечом к плечу борются с международным терроризмом в Афганистане и Ираке».
Бахтадзе утверждает, что Грузия «вносит самую крупную на душу населения лепту в эту борьбу».
Он впервые в ранге главы правительства Грузии направился с рабочим визитом в Вашингтон.
В августе канцлер Германии Ангела Меркель в Тбилиси заявила, что «откровенно» считает невозможным скорое вступление Грузии в НАТО из-за проблем Абхазии и Южной Осетии.
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