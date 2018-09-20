Помпео обвинил Керри в желании подорвать курс Трампа по Ирану

"Госсекретарь Керри, видимо, никак не может расстаться с [политической] сценой. Одно дело встречаться со своими визави, но другое дело — поступать так, как поступают госсекретарь Керри, [бывший заместитель госсекретаря по политическим делам] Уэнди Шерман и [экс-министр энергетики США] Эрнест Монис. Вся эта банда активно стремится подорвать то, чего пытается достичь президент Трамп", — отметил Помпео.

"Нет ничего предосудительного в том, чтобы беседовать с ними [иранцами], но при этом надо работать на Америку, на внешнюю политику Америки. Они же этого не делают, они работают на свою внешнюю политику, которая не является американской", — добавил госсекретарь США.

13 сентября руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что экс-госсекретарю Джону Керри, который открыто говорит о своих контактах с властями Ирана в СМИ, не следует давать Тегерану советы, как работать с нынешней администрацией Белого дома. Керри, Шерман и Монис неоднократно критиковали решение Трампа выйти из ядерной сделки с Тегераном.

В мае президент Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе, в заключении которого участвовал Керри, и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю — продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.