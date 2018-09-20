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Помпео обвинил Керри в желании подорвать курс Трампа
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Помпео обвинил Керри в желании подорвать курс Трампа по Ирану 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Cliff Owen
Бывший госсекретарь США Джон Керри, поддерживая контакты и консультации с руководством Ирана, стремится подорвать курс президента США Дональда Трампа. Такую оценку дал действиям политика в среду в интервью телеканалу Fox News нынешний глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Майкл Помпео. Фрагмент беседы был размещен на сайте телеканала.
"Госсекретарь Керри, видимо, никак не может расстаться с [политической] сценой. Одно дело встречаться со своими визави, но другое дело — поступать так, как поступают госсекретарь Керри, [бывший заместитель госсекретаря по политическим делам] Уэнди Шерман и [экс-министр энергетики США] Эрнест Монис. Вся эта банда активно стремится подорвать то, чего пытается достичь президент Трамп", — отметил Помпео.
"Нет ничего предосудительного в том, чтобы беседовать с ними [иранцами], но при этом надо работать на Америку, на внешнюю политику Америки. Они же этого не делают, они работают на свою внешнюю политику, которая не является американской", — добавил госсекретарь США.
13 сентября руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что экс-госсекретарю Джону Керри, который открыто говорит о своих контактах с властями Ирана в СМИ, не следует давать Тегерану советы, как работать с нынешней администрацией Белого дома. Керри, Шерман и Монис неоднократно критиковали решение Трампа выйти из ядерной сделки с Тегераном.
В мае президент Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе, в заключении которого участвовал Керри, и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю — продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.
Остальные участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.
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