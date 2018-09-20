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На Украине названы недостатки разрыва «дружбы» с РФ
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Украинский генерал заявил об опасности разрыва договора о дружбе с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Разрыв Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией может негативно повлиять позицию Киева по Крыму. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.
"Тот же Крым, который в соответствии с настоящим договором (о дружбе — ред.) юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор", — предупредил генерал.
При этом он не исключил обострения ситуации в Донбассе после разрыва договора.
Генерал отметил, что в Верховной Раде будет дискуссия по данному поводу и принять документ быстро могут только под давлением президента Петра Порошенко.
На Украине 19 сентября в официальном издании "Урядовый курьер" опубликовали указ о непролонгации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, что означает его вступление в силу. Инициатором разрыва соглашения ранее выступил Петр Порошенко.
Москва назвала действия Киева деструктивными и выразила "глубокое сожаление" в связи с происходящим.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной является системообразующим документом двусторонних отношений. Он был призван заложить основы широкомасштабного взаимодействия Российской Федерации и Украины, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Документ предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".
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