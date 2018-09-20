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Южная Осетия поставила ультиматум Грузии
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Южная Осетия потребовала признания от Грузии 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Южная Осетия будет готова вести дискуссии с властями Грузии только после того, как Тбилиси признает независимость республики. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщил в интервью «Известиям» президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
«Еще раз могу подчеркнуть, что Республика Южная Осетия готова к дискуссиям с политическим руководством Грузии — при условии, что они подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают Республику Южная Осетия», — подчеркнул он.
По его словам, руководство республики всегда было открыто для диалога, однако Грузия до сих пор не подписала меморандум, и, «судя по всему, не собирается подписывать».
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«Понятно, что на них идет давление со стороны Соединенных Штатов Америки, и это уже не скрывается. Это очевидно, об этом говорит ход дискуссий в Женеве», — отметил южноосетинский лидер.
В августе 2008 года, в начале второго президентского срока Михаила Саакашвили, Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании республик заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия. Абхазию также признает Вануату.
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