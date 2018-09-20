Южная Осетия поставила ультиматум Грузии

Южная Осетия потребовала признания от Грузии

«Еще раз могу подчеркнуть, что Республика Южная Осетия готова к дискуссиям с политическим руководством Грузии — при условии, что они подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают Республику Южная Осетия», — подчеркнул он.

По его словам, руководство республики всегда было открыто для диалога, однако Грузия до сих пор не подписала меморандум, и, «судя по всему, не собирается подписывать».

«Понятно, что на них идет давление со стороны Соединенных Штатов Америки, и это уже не скрывается. Это очевидно, об этом говорит ход дискуссий в Женеве», — отметил южноосетинский лидер.