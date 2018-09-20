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Против Мэй сплели опасный заговор
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Против Терезы Мэй сплели опасный заговор 

ТК «Звезда» + ещё 21 1 час назад
Британский премьер-министр может уйти в отставку уже в следующем году.
Депутаты консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру страны Терезе Мэй сложить свои полномочия после Brexit. Крайний срок по проведению процедуры выхода страны из Евросоюза — март 2019 года.
То, что консерваторы хотят, чтобы Мэй ушла в отставку, следует служебной записки, распространившейся в их кругу. В документе содержится список из 27 возможных кандидатов, готовых побороться за кресло главы британского правительства.
Этого числа представителей партии достаточно для того, чтобы начать голосование. В документе оцениваются шансы каждого из кандидатов стать премьером, сообщает The Telegraph.
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