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Сотни слонов почтили память убитого вожака
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Сотни слонов почтили память убитого вожака 

Рамблер 7 часов назад
В заповеднике Анурадхапура, расположенном в Шри-Ланке, при столкновении с агрессивным противником погиб вожак стаи слонов, который привёл на территорию несколько стад. Между слонами-конкурентами произошло жёсткое столкновение, закончившееся гибелью одного из самцов. Возле тела убитого животного собралось примерно 300 соплеменников, которые явились проститься со своим вожаком. Трогательную сцену прощания сняли на видео очевидцы, на кадрах видно, как слоны подходили к телу погибшего и трогали его своими хоботами. Среди собравшихся отдать последние почести были как взрослые слоны, так и их детёныши. После того как все соплеменники разошлись, к телу вожака подошёл убивший его слон. Стоит отметить, что эти крупные животные являются представителями тех немногих видов млекопитающих, которые соблюдают ритуалы, связанные со смертью.
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