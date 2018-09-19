Киев грозит Будапешту: на Украине раздают венгерские паспорта

В Закарпатской области Украины консульство Венгрии начало выдавать украинцам венгерские паспорта, пишут местные СМИ. Получающие венгерское гражданство угощаются бокалом шампанского и инструкциями дипломатов — не сообщать о получении документов украинским властям. В посольстве Венгрии в Киеве отказались давать комментарии по данному поводу. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал санкции против венгерских чиновников.

Консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины начало выдавать украинцам венгерские паспорта, передает портал «Укринформ» . Населенный пункт Берегово находится на самом западе Украины — в 3,5 км от венгерской границы.

В ходе процедуры вручения венгерского удостоверения личности получающий угощается бокалом шампанского в честь обретения второго гражданства и инструкциями дипломатов — не сообщать о получении документов украинским властям.

При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии, а затем торжественно прослушивают гимн новой родины. В украинских СМИ размещено видео данной процедуры.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — трижды повторяют граждане текст клятвы получающие паспорта на фоне венгерского флага.

В посольстве Венгрии в Киеве отказались давать комментарии по данному поводу.

«Мы отослали ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят», — ответила украинскому изданию собеседница по-русски, подчеркнув при этом, что украинским языком не владеет.

«В Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт », — пообещал дипломат.

Ровно год назад президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII «Об образовании», принятый Верховной радой , согласно которому вводится запрет на преподавание в школах (в средних и старших классах) на любом иностранном языке.

«Это одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной», — приводились слова украинского лидера на сайте его администрации.

Он отдельно подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Документ предполагает, что с 2018 года с пятого класса будет запрещено преподавание на русском, венгерском и румынском языках.

С 2020 года на Украине вообще не будет ни одного класса, где дети смогут получить образование на языке родителей. Павел Климкин назвал этот закон одной из основ «украинской национальной безопасности».

«Та ситуация, когда есть люди, которые вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать», — заявил дипломат.

Вместе с тем это нововведение заметно пошатнуло дипломатические связи Киева. Глава МИД России Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто осудили данный закон.

«Министры выразили озабоченность принятым Верховной радой Украины законом об образовании, ограничивающим права национальных меньшинств на образование на родном для них языке», — пояснялось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Мы видели, мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины… Безусловно, [у нас] также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Вскоре Будапешт и вовсе посоветовал Киеву забыть про европейское будущее, передает НСН.

«Мы испытываем стыд и разочарование из-за того, что президент Украины подписал закон об образовании. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины», — говорилось в заявлении венгерского МИД.

Сийярто пообещал не дать Украине войти в европейскую семью, указав, что появление этого закона на Украине — это «огромный шаг в противоположном от Европы направлении».

«До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но буквально с этого момента он может об этом забыть, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных организациях, особенно в ЕС», — подчеркнул дипломат.

Будапешт назвал этот закон «ножом в спину». Госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи охарактеризовал эту реформу украинской системы образования как «беспрецедентное ограничение прав 150 тыс. этнических венгров».

Сенаторы призвали «дать объективную оценку антидемократическому закону Украины и защитить права нацменьшинств». В Госдуме заявили о недопустимости нарушения «фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств» обучаться на родных языках. По мнению депутатов, это станет актом этноцида русского народа на Украине.

В следующем месяце перед зданием посольства Украины в Будапеште прошла акция за свободу самоопределения народов, населяющих Закарпатскую область.

Организаторы и участники демонстрации заявили, что выступают за «самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины».

Собравшиеся выразили протест против «варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней — венгерских национальных братьев». Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

«Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине!» — заявляли активисты данной акции.

Реагируя на это, Климкин обвинил Будапешт в «поддержке сепаратизма». Уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов , в свою очередь, обвинил Киев в «насильственной украинизации» национальных меньшинств.

Вскоре Будапешт наложил вето на созыв саммита НАТО — Украина. Сийярто в этой связи напомнил, что нет никакого способа обойти венгерское вето, поскольку для созыва саммита НАТО — Украина требуется единодушие всех членов североатлантического альянса.

Кроме того, дипломат попросил отправить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область из-за напряженной ситуации в регионе. Он также добавил, что не понимает беспокойства Киева по поводу сепаратистских настроений на территориях, где проживают этнические венгры. По его словам, украинским властям необходимо оставить венгров в покое.