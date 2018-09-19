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Памфилова тоже плачет и другие события дня
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Главные новости среды 

Рамблер 2 часа назад

Россияне забили налоговую тревогу

Интернет взбудоражили сообщения о том, что необходимо до 1 ноября подать заявление для уменьшения налога на имущество. В налоговой уверяют в обратном: ничего писать не надо. О чем идет речь? Ждать ли снова шокирующих извещений из налоговой?

Памфилова расплакалась, комментируя выборы в Приморье

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала ситуацию со вторым туром выборов главы Приморья "ударом под дых".

Два автобуса столкнулись под Воронежем

Смертельное ДТП произошло на 529 км трассы «Дон» в Воронежской области.

Порошенко ответил на обвинения в крушении МH17

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на книжном форуме во Львове обвинил Россию в распространении фейков об Украине.

В «Спартаке» начался бунт

Футболисты московского «Спартака» устроили бунт против главного тренера Массимо Карреры.

Акции Грудинина арестованы

Все акции Павла Грудинина в ЗАО «Совхоз имени Ленина» арестованы в рамках раздела имущества с бывшей женой Ириной Грудининой, сообщает телеканал «360».

В Нижегородской области разбился Миг-31

В Нижегородской области в районе поселка Молочная ферма разбился Миг-31, сообщает Телеграф-канал 112.

От агрессивных россиян защитятся "Стеной"

Концерн "Калашников" рассказал о разработке комплекса для защиты сотрудников Росгвардии от агрессивно настроенных россиян.

"Малолетние девочки": жена об изменах главреда МК

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Развод главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева с женой Евгенией Ефимовой может стать самым громким в этом году. Супруги, прожившие вместе 23 года, делят имущество более чем на 30 млрд рублей.
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