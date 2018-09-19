Памфилова тоже плачет и другие события дня

Россияне забили налоговую тревогу
Интернет взбудоражили сообщения о том, что необходимо до 1 ноября подать заявление для уменьшения налога на имущество. В налоговой уверяют в обратном: ничего писать не надо. О чем идет речь? Ждать ли снова шокирующих извещений из налоговой?
Памфилова расплакалась, комментируя выборы в Приморье
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала ситуацию со вторым туром выборов главы Приморья "ударом под дых".
Два автобуса столкнулись под Воронежем
Смертельное ДТП произошло на 529 км трассы «Дон» в Воронежской области.
Порошенко ответил на обвинения в крушении МH17
Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на книжном форуме во Львове обвинил Россию в распространении фейков об Украине.
В «Спартаке» начался бунт
Футболисты московского «Спартака» устроили бунт против главного тренера Массимо Карреры.
Акции Грудинина арестованы
Все акции Павла Грудинина в ЗАО «Совхоз имени Ленина» арестованы в рамках раздела имущества с бывшей женой Ириной Грудининой, сообщает телеканал «360».
В Нижегородской области разбился Миг-31
В Нижегородской области в районе поселка Молочная ферма разбился Миг-31, сообщает Телеграф-канал 112.
От агрессивных россиян защитятся "Стеной"
Концерн "Калашников" рассказал о разработке комплекса для защиты сотрудников Росгвардии от агрессивно настроенных россиян.
"Малолетние девочки": жена об изменах главреда МК
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Развод главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева с женой Евгенией Ефимовой может стать самым громким в этом году. Супруги, прожившие вместе 23 года, делят имущество более чем на 30 млрд рублей.