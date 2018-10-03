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Венгрия готова выслать украинского консула
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Венгрия готова выслать из страны украинского консула 

360tv.ru + ещё 231 59 минут назад
Власти Венгрии заявили о готовности выслать из страны украинского консула, если Киев поступит так же по отношению к венгерскому дипломату в городе Берегово. Об этом сообщила газета «Известия».
Венгрия не стремится к обострению конфликта с Украиной, но и не намерена игнорировать встречную агрессию. В стране будут поступать симметрично действиям Украины: если венгерского консула вышлют с территории страны, украинскому консулу в Венгрии такой же участи не избежать.
Напомним, что дипломатический конфликт между двумя странами возник после скандала из-за выдачи паспортов представителям венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Украина намерена выслать на родину консула Венгрии в Берегово Матяша Силади. Будапешт продолжает поддерживать своих граждан в Закарпатье и не намерен уступать украинским властям.
При этом в Верховной раде заявили, что подобная политика президента страны Петра Порошенко только усугубляет ситуацию. Депутаты уверены, что в ближайшее время международная напряженность будет только нарастать.
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