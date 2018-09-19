В Киеве забили тревогу из-за венгерских паспортов

В Киеве забили тревогу из-за раздачи венгерских паспортов в Закарпатье

Видео было получено агентством из собственных источников. «Укринформ» указывает, что процедура сопровождается бокалом шампанского и инструкциями. «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства», — напутствуют представители Венгрии новоиспеченных граждан этой страны.

Перед получением паспорта украинцы трижды повторяют на фоне венгерского флага следующие слова: «Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог».

«Укринформ» обратился в венгерское консульство в городе Берегово с просьбой прокомментировать эту информацию —подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрию украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций. Письменный запрос остался без ответа, попытка связаться с учреждением посредством телефона оказалась безуспешной. «Абонент, с которым нас связал оператор, не понимала украинского языка, а другой предоставленный номер не отвечал», — подчеркивает агентство.

Также «Укринформ» обратился в посольство Венгрии в Киеве, где факт получения письма подтвердили. «Мы отослали ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят», — ответила по-русски собеседница агентства, подчеркнув, что украинским не владеет.