Украина объявила в розыск премьер-министра ЛНР

"Этот неуважамый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлено в суд", — заявили в ведомстве.

В СБУ также предположили, что "сногсшибательный карьерный рост в ЛНР затмил здравый смысл" у экс-полковника службы гражданской защиты Козлова, который сначала возглавил штаб народной милиции ЛНР, а потом став премьером самопровозглашенной республики.