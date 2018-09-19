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Украина объявила в розыск премьер-министра ЛНР
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Украина объявила в розыск премьер-министра ЛНР 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Служба безопасности Украины объявила в розыск премьер-министра самопровозглашенной Луганской народной республики Сергея Козлова, передает "112 Украина".
"Этот неуважамый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлено в суд", — заявили в ведомстве.
В СБУ также предположили, что "сногсшибательный карьерный рост в ЛНР затмил здравый смысл" у экс-полковника службы гражданской защиты Козлова, который сначала возглавил штаб народной милиции ЛНР, а потом став премьером самопровозглашенной республики.
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