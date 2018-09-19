Пауки целый год «пели» британке жуткую колыбельную

Властям Ипсвича удалось выяснить, кто пел колыбельную, которая почти год не давала спать местной жительнице. Об этом сообщает Independent.

Впервые Элис Рэндл пожаловалась властям британского города на песню, которая напоминала ей фильмы о Фредди Крюгере, еще в 2017 году. По ее словам, практически каждую ночь она слышала тихую колыбельную — детский голос пел о старике, ударившемся головой и не сумевшем проснуться.

Сначала британка старалась не обращать на песню внимание, потом пыталась найти ее источник сама, а после неудачи обратилась к властям.

Из раза в раз прибывавшую на место группу быстрого реагирования преследовала неудача — пение прекращалось незадолго до приезда. Однако на прошлой недели ей наконец повезло.

В итоге специалисты обнаружили, что пугавшая женщина колыбельная была сигнализацией, которую ради охраны от воров установили владельцы склада, расположенного неподалеку от дома британки. Пение должно было начинаться при срабатывании датчиков движения, однако сигнализацию паутиной опутали пауки, на движение которых сигнализация и реагировала.