Клинтон предупредила о зачистках Трампа

Клинтон рассказала, как Трамп может «зачистить» Белый дом

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала в интервью американскому телеканалу MSNBC о своих опасениях из-за того, что президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов может "зачистить" Белый дом. Такая ситуация может произойти в случае, если демократы не получат большинство в палате представителей или сенате, добавила Клинтон.

По словам Клинтон, Трамп может после ноябрьских выборов "массово уволить людей", работающих на него в Белом доме и администрации президента . В частности, такие опасения появились после публикации статьи в газете The New York Times от лица анонимного высокопоставленного сотрудника администрации Трампа о "тихом сопротивлении" президенту среди его персонала. По словам Клинтон, эта ситуация увеличивает вероятность того, что Трамп захочет освободиться от сотрудников, которых он подозревает в работе против него.

После выборов в ноябре Трамп будет "еще более неконтролируемым и неподотчетным", беспокоится Клинтон.

В ноябре на территории Соединенных Штатов пройдут промежуточные выборы в конгресс США.

Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон в колонке Atlantic рассказала о кризисе демократии в США из-за Трампа.