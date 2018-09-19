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Клинтон предупредила о зачистках Трампа
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Клинтон рассказала, как Трамп может «зачистить» Белый дом 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала в интервью американскому телеканалу MSNBC о своих опасениях из-за того, что президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов может "зачистить" Белый дом. Такая ситуация может произойти в случае, если демократы не получат большинство в палате представителей или сенате, добавила Клинтон.
По словам Клинтон, Трамп может после ноябрьских выборов "массово уволить людей", работающих на него в Белом доме и администрации президента. В частности, такие опасения появились после публикации статьи в газете The New York Times от лица анонимного высокопоставленного сотрудника администрации Трампа о "тихом сопротивлении" президенту среди его персонала. По словам Клинтон, эта ситуация увеличивает вероятность того, что Трамп захочет освободиться от сотрудников, которых он подозревает в работе против него.
После выборов в ноябре Трамп будет "еще более неконтролируемым и неподотчетным", беспокоится Клинтон.
В ноябре на территории Соединенных Штатов пройдут промежуточные выборы в конгресс США.
Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон в колонке Atlantic рассказала о кризисе демократии в США из-за Трампа.
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