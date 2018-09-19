Лидер Южной Кореи посадил в КНДР «золотой дождь»

Мун Чжэ Ин посадил в Пхеньяне дерево «золотой дождь»

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии посадки дерева в Пхеньяне на территории гостевой резиденции "Пэкхвавон" в среду, где он проживает во время своего трехдневного визита в КНДР . Трансляция с места событий велась в сеульском пресс-центре саммита.

Мун Чжэ Ин совместно с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ присыпали землей корень подготовленного к посадке дерева кассия трубчатая и полили его водой из лейки. Кассия трубчатая имеет второе, простонародное название — "золотой дождь". Она цветет ярко-желтыми гроздьями и во многих странах символизирует достаток и благополучие. Президент Республики Корея после церемонии пожелал так же процветать и межкорейским отношениям.

Мун Чжэ Ин попросил своего партнера ухаживать за деревом, чтобы оно быстрее росло, на что получил утвердительный ответ.