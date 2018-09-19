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Лидер Южной Кореи посадил в КНДР «золотой дождь»
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Мун Чжэ Ин посадил в Пхеньяне дерево «золотой дождь» 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии посадки дерева в Пхеньяне на территории гостевой резиденции "Пэкхвавон" в среду, где он проживает во время своего трехдневного визита в КНДР. Трансляция с места событий велась в сеульском пресс-центре саммита.
Мун Чжэ Ин совместно с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ присыпали землей корень подготовленного к посадке дерева кассия трубчатая и полили его водой из лейки. Кассия трубчатая имеет второе, простонародное название — "золотой дождь". Она цветет ярко-желтыми гроздьями и во многих странах символизирует достаток и благополучие. Президент Республики Корея после церемонии пожелал так же процветать и межкорейским отношениям.
Мун Чжэ Ин попросил своего партнера ухаживать за деревом, чтобы оно быстрее росло, на что получил утвердительный ответ.
С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.
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