Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка

Роскошная жизнь отравившейся в Солсбери россиянки

Несколько дней назад супруги арендовали дом недалеко от Солсбери. 16 сентября пара захотела поужинать в итальянской пиццерии Prezzo. В ресторане Анна заказала флорентийскую пиццу, а Алекс морского окуня, овощи и картофель, а также по бокалу белого вина. Во время муж модели почувствовал себя плохо и вышел в туалет, где его и нашла Шапиро с пеной у рта. В больнице бизнесмена ввели в искусственную кому, сейчас он уже пришёл в сознание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lunch. 💕💝💍💋💌💘💑🎁🍸 Публикация от Anna Webb ♡ (@missannawebb) 9 Фев 2015 в 6:07 PST Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году решила стать гражданкой Израиля, хотя её семья была против. Через два года девушка переехала в Лондон, где и познакомилась с будущим мужем. Несмотря на продолжительные отношения, пара поженилась только месяц назад.

После того, как Анна получила израильское гражданство и отказалась от российского, ей стали поступать угрозы, и она вынуждена была бежать из страны.

В интервью таблоиду, девушка рассказала, что её отец был генералом и играл в военном оркестре. Сама Анна работает в компании по организации мероприятий, и иногда снимается в качестве модели в коммерческих съёмках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram New shot by @jdanwar Публикация от Anna Webb ♡ (@missannawebb) 27 Июл 2017 в 3:11 PDT Шапиро без стеснения выкладывает в свой инстаграм фотографии в нижнем белье, а в некоторых случаях и без него.

Благодаря обеспеченному мужу Анна может позволить себе путешествия, дорогие покупки, занятия верховой ездой и посещать светские мероприятия.