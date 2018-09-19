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Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка
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Роскошная жизнь отравившейся в Солсбери россиянки 

News.ru 3 часа назад
В Великобритании супружеская пара отравилась при посещении ресторана в Солсбери. Газета The Sun сообщила, что пострадавшими являются 42-летний британский бизнесмен Алекс Кинг и 30-летняя модель Анна Шапиро, которая родилась в России.
Несколько дней назад супруги арендовали дом недалеко от Солсбери. 16 сентября пара захотела поужинать в итальянской пиццерии Prezzo. В ресторане Анна заказала флорентийскую пиццу, а Алекс морского окуня, овощи и картофель, а также по бокалу белого вина. Во время муж модели почувствовал себя плохо и вышел в туалет, где его и нашла Шапиро с пеной у рта. В больнице бизнесмена ввели в искусственную кому, сейчас он уже пришёл в сознание.
Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году решила стать гражданкой Израиля, хотя её семья была против. Через два года девушка переехала в Лондон, где и познакомилась с будущим мужем. Несмотря на продолжительные отношения, пара поженилась только месяц назад.
После того, как Анна получила израильское гражданство и отказалась от российского, ей стали поступать угрозы, и она вынуждена была бежать из страны.
В интервью таблоиду, девушка рассказала, что её отец был генералом и играл в военном оркестре. Сама Анна работает в компании по организации мероприятий, и иногда снимается в качестве модели в коммерческих съёмках.
Шапиро без стеснения выкладывает в свой инстаграм фотографии в нижнем белье, а в некоторых случаях и без него.
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New shot by @jdanwar

Публикация от  Anna Webb ♡ (@missannawebb)

Периодически Анна выкладывает фотографии своих тренировок в зале, где судя по всему она проводит немалую часть своего свободного времени.
Благодаря обеспеченному мужу Анна может позволить себе путешествия, дорогие покупки, занятия верховой ездой и посещать светские мероприятия.
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